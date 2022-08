сегодня



Новое видео ALLEN/OLZON



"All Alone", новое видео проекта ALLEN/OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Army Of Dreamers, выход которого запланирован на девятое сентября на Frontiers Music Srl:



1. Army Of Dreamers

2. So Quiet Here

3. Out Of Nowhere

4. A Million Skies

5. Carved Into Stone

6. All Alone

7. Look At Me

8. Until It's Over

9. I Am Gone

10. Are We Really Strangers

11. Never Too Late







+1 -0



( 1 ) просмотров: 438