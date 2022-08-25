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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 50
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 28
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
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Allen/Olzon

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|||| сегодня

Новая песня ALLEN/OLZON



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"So Quiet Here", новая песня проекта ALLEN/OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Army Of Dreamers, выход которого запланирован на девятое сентября на Frontiers Music Srl:

"Army Of Dreamers"
"So Quiet Here"
"Out Of Nowhere"
"A Million Skies"
"Carved Into Stone"
"All Alone"
"Look At Me"
"Until It's Over"
"I Am Gone"
"Are We Really Strangers"
"Never Too Late"




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 авг 2022
S
SS-ULTRA
Анетт обладает приятным голосом, только материал ей нужен подходящий. Например, этот.
Судя по опубликованным песням, грядёт весьма приличный альбом. А музыку судя по всему Карлссон написал, его материал явно.

просмотров: 147

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