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Новое видео BEHEMOTH
52
Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
50
BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M...
28
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
MEGADETH открыли тур
19
все новости группы
Allen/Olzon
Международный
Melodic Metal
Power Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/AllenOlzon
25 авг 2022
:
Новая песня ALLEN/OLZON
4 авг 2022
:
Новое видео ALLEN/OLZON
13 июл 2022
:
Новая песня ALLEN/OLZON
28 мар 2020
:
Новая песня ALLEN/OLZON
8 мар 2020
:
Новая песня ALLEN/OLZON
18 фев 2020
:
Новая песня ALLEN/OLZON
18 янв 2020
:
Новая песня ALLEN/OLZON
20 дек 2019
:
Вокалист SYMPHONY X и бывшая вокалистка NIGHTWISH в ALLEN/OLZON
сегодня
Новая песня ALLEN/OLZON
"So Quiet Here", новая песня проекта ALLEN/OLZON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Army Of Dreamers, выход которого запланирован на девятое сентября на Frontiers Music Srl:
"Army Of Dreamers"
"So Quiet Here"
"Out Of Nowhere"
"A Million Skies"
"Carved Into Stone"
"All Alone"
"Look At Me"
"Until It's Over"
"I Am Gone"
"Are We Really Strangers"
"Never Too Late"
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25 авг 2022
S
SS-ULTRA
Анетт обладает приятным голосом, только материал ей нужен подходящий. Например, этот.
Судя по опубликованным песням, грядёт весьма приличный альбом. А музыку судя по всему Карлссон написал, его материал явно.
просмотров: 147
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Судя по опубликованным песням, грядёт весьма приличный альбом. А музыку судя по всему Карлссон написал, его материал явно.