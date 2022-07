13 июл 2022



Новое видео I PREVAIL



"Bad Things", новое видео группы I PREVAIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "True Power", выходящего 19 августа на Fearless Records.



Трек-лист:



01. 0:00

02. There's Fear In Letting Go

03. Body Bag

04. Self-Destruction

05. Bad Things

06. Fake

07. Judgement Day

08. FWYTYK

09. Deep End

10. Long Live The King

11. Choke

12. The Negative

13. Closure

14. Visceral

15. Doomed







