Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью



SMITH/KOTZEN выпустят новый релиз, получивший название "Better Days …And Nights", 16 сентября на BMG. В него войдут пять концертный версий, а также впервые на CD будут доступны четыре трека, ранее выходившие на лимитированном 12"-ЕР "Better Days".



Трек-лист:



Days:



01. Better Days

02. Got A Hold On Me

03. Hate And Love

04. Rise Again



Nights:



05. Hate And Love (Live)

06. Got A Hold On Me (Live)

07. Scars (Live)

08. You Don't Know Me (Live)

09. Running (Live)







