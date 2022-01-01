Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

SMITH/KOTZEN выпустят новый релиз, получивший название "Better Days …And Nights", 16 сентября на BMG. В него войдут пять концертный версий, а также впервые на CD будут доступны четыре трека, ранее выходившие на лимитированном 12"-ЕР "Better Days".
Трек-лист:
Days:
01. Better Days
02. Got A Hold On Me
03. Hate And Love
04. Rise Again
Nights:
05. Hate And Love (Live)
06. Got A Hold On Me (Live)
07. Scars (Live)
08. You Don't Know Me (Live)
09. Running (Live)
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