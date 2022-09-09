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Smith/Kotzen

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|||| 9 сен 2022

Новое видео SMITH/KOTZEN



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SMITH/KOTZEN выпустят новый релиз, получивший название "Better Days …And Nights", 16 сентября на BMG. В него войдут пять концертный версий, а также впервые на CD будут доступны четыре трека, ранее выходившие на лимитированном 12-дюймовом ЕР "Better Days".

Трек-лист:

Days:

01. Better Days
02. Got A Hold On Me
03. Hate And Love
04. Rise Again

Nights:

05. Hate And Love (Live)
06. Got A Hold On Me (Live)
07. Scars (Live)
08. You Don't Know Me (Live)
09. Running (Live)

Видео на "Got A Hold On Me" доступно ниже.




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9 сен 2022
o
overgrin
Прикольно!

просмотров: 421

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