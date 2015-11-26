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Smith/Kotzen

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У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен



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RICHIE KOTZEN рассказал о предстоящем туре и о том, что вправе ожидать поклонники:

«Всё произошло очень удачно. Nathalie [Dufresne-Smith, жена Adrian'а] и Adrian приехали в город, и он сказал: "Эй, мы пробудем там пару месяцев. Не хочешь написать ещё несколько песен?" И мы действительно собрались вместе и сделали около семи вещей, которые находятся в работе; у нас есть несколько демо-записей. А потом мы начали думать: "Блин, мы же здесь. Почему бы нам не поиграть?" Julia была в доме, и мы говорили об этом. И тут как бы — вжуух! Всё встало на свои места. "Поехали. Позвони Bruno". И мы собрали всё воедино. Это было очень просто».

Добавляет Adrian:

«Мы начали сочинять с целью записать ещё один альбом, но потом нас отвлекли сроки. Как сказал Richie, у нас есть шесть или семь вещей. Это просто продолжение того, на чём мы остановились с EP — просто пишем, как обычно. Я не хочу изменить мир. Я просто хочу делать хорошую рок-музыку. Она есть, вы просто должны её создавать. Ты просто должен это делать, правда. В этом и есть смысл».

ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN Already Have Seven Song Ideas For Second Studio Album





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