1 авг 2022 : Новая песня MINDAHEAD



Новая песня MINDAHEAD



"What Your Are", новая песня группы MINDAHEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "6119 Part 1", выход которого запланирован на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Prologue”

“Burning Horizon”

“Dancing In The Desert”

“What You Are”

“The Last Tide”

“Beautiful Mistake”

“Innocence”

“At The Gates Of Night Part I (The Old Poet) & II (At The Gates)”

“At The Gates Of Night Part III (Lost In The Loop)”







