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*Новое видео BEHEMOTH 23
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
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Новая песня MINDAHEAD



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"What Your Are", новая песня группы MINDAHEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "6119 Part 1", выход которого запланирован на Rockshots Records.

Трек-лист:

“Prologue”
“Burning Horizon”
“Dancing In The Desert”
“What You Are”
“The Last Tide”
“Beautiful Mistake”
“Innocence”
“At The Gates Of Night Part I (The Old Poet) & II (At The Gates)”
“At The Gates Of Night Part III (Lost In The Loop)”

MINDAHEAD Release вЂњWhat You AreвЂќ Single




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