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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
*Умер гитарист SOILWORK 11
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Новое видео MINDAHEAD



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"Last Tide", новое видео группы MINDAHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "6119 Part 1", выход которого запланирован на Rockshots Records.

Трек-лист:

“Prologue”
“Burning Horizon”
“Dancing In The Desert”
“What You Are”
“The Last Tide”
“Beautiful Mistake”
“Innocence”
“At The Gates Of Night Part I (The Old Poet) & II (At The Gates)”
“At The Gates Of Night Part III (Lost In The Loop)”

MINDAHEAD Issues вЂњLast TideвЂќ Music Video




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