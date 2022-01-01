Новое видео MINDAHEAD

"Last Tide", новое видео группы MINDAHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "6119 Part 1", выход которого запланирован на Rockshots Records.
Трек-лист:
“Prologue”
“Burning Horizon”
“Dancing In The Desert”
“What You Are”
“The Last Tide”
“Beautiful Mistake”
“Innocence”
“At The Gates Of Night Part I (The Old Poet) & II (At The Gates)”
“At The Gates Of Night Part III (Lost In The Loop)”
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