Новое видео MINDAHEAD



"Burning Horizon", новое видео группы MINDAHEAD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "6119 Part 1", выход которого запланирован на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Prologue”

“Burning Horizon”

“Dancing In The Desert”

“What You Are”

“The Last Tide”

“Beautiful Mistake”

“Innocence”

“At The Gates Of Night Part I (The Old Poet) & II (At The Gates)”

“At The Gates Of Night Part III (Lost In The Loop)”







