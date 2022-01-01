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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 35
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 16
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Wolfsbane

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1 ноя 2010 : 		 WOLFSBANE выпустят миньон и полноформатный альбом

17 июн 2010 : 		 WOLFSBANE работают над новым альбомом
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|||| сегодня

У гитариста WOLFSBANE обнаружен рак



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WOLFSBANE опубликовали следующее сообщение:

«Как вы все знаете, во время тура Genius Tour у Jason'a "Jase" Edwards'a был перелом позвонка. Мы узнали об этом в фургоне по дороге в Эдинбург! Не получив ни удара, ни травмы, он прошёл тесты, чтобы установить причину.

С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить вам, что у Jase'а была обнаружена множественная миелома. Это рак костного мозга, от которого в настоящее время нет лекарства. Однако он поддаётся лечению. Он начал первый цикл химиотерапии в течение 2 недель после окончания тура и надеется, что примерно через 4 месяца ему будет сделана пересадка стволовых клеток.

Это произошло неожиданно и стало огромным шоком для всех нас!

Сам он в целом в порядке и с нетерпением ждёт возможности проводить больше времени в студии».






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