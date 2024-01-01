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*Новая песня NILE 53
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 43
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Wolfsbane

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WOLFSBANE перезаписали дебютный альбом



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WOLFSBANE перезаписали дебютную пластинку "Live Fast, Die Fast", которая будет выпущена до конца года как "Live Faster".

Jase Edwards: «Вы просили, мы услышали. Никто из нас не знает, как долго мы пробудем на этом свете, особенно я, так что сейчас самое время переделать альбом так, как группа его себе представляла изначально. Это будет брутально!»

Blaze: «Оригинальная запись была утеряна много лет назад. Здорово, что мы можем вернуться к атмосфере этих песен и использовать опыт, который у нас есть сейчас, чтобы перезаписать и переосмыслить их с участием Jase'a в качестве продюсера. Это одна из самых захватывающих работ, которые мы делали, и мы не ожидали, что это будет так увлекательно».

Jeff Hateley: «Люди просили нас сделать это в течение многих лет, но мы всегда отказывались. Но потом мы поняли, что до сих пор играем большинство этих песен вживую, и они изменились за эти годы. 35-летие — самое подходящее время, чтобы сделать все это снова, по-нашему. То же самое, но по-другому, другое, но то же самое».




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