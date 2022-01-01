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Гитарист WOLFSBANE переполнен эмоциями



Гитарист WOLFSBANE Jason "Jase" Edwards отреагировал на тёплые слова в свой адрес:



«Я был потрясён любовью и поддержкой, которые я получил за последние несколько дней в связи с поставленным мне онкологическим диагнозом. Это очень подняло мне настроение, когда я почувствовал тёплые пожелания от каждого на моей личной и официальной странице WOLFSBANE в соцсетях.



Доброе отношение ко мне и обеспокоенность помогли мне двигаться вперёд с большей уверенностью и решимостью. Также вдохновляющими и очень полезными оказались рассказы людей о том, как они проходили через похожий период, предложения помощи, советы и поддержка.



Я знаю, что есть люди с более тяжёлыми формами этой ужасной болезни, и моё сердце сопереживает людям, у которых осталось совсем немного времени.



Я хотел бы поблагодарить всех вас за добрые слова и приятные сообщения. Я буду следовать всем полезным советам, оставаться позитивным и делать всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата от лечения. Я останусь в своём счастливом месте в студии, где через минуту буду микшировать альбом для замечательной группы ELECTRIC CAKE SALAD.



Я вдохновлён и покорён такой поддержкой! Ещё раз спасибо всем вам, и я буду время от времени сообщать о своём состоянии. А пока я остаюсь тем же человеком, что и раньше, — любящим музыку аудиопрофессионалом и весельчаком, который теперь ещё больше полон решимости наслаждаться каждым днём по мере его наступления.



С любовью ко всем вам,



Jase. Xxx»











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