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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 62
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*DIMMU BORGIR обновили альбом 21
*Новая песня IN FLAMES 17
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Wolfsbane

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8 авг 2022 : 		 Гитарист WOLFSBANE переполнен эмоциями

4 авг 2022 : 		 У гитариста WOLFSBANE обнаружен рак

12 фев 2022 : 		 WOLFSBANE летом

4 дек 2013 : 		 WOLFSBANE выпускают собственный эль

2 дек 2012 : 		 Переиздание 'Good Guys' WOLFSBANE вышло с бонусами

5 ноя 2012 : 		 WOLFSBANE выпустили ремастированный записи

30 дек 2011 : 		 Новое видео WOLFSBANE

27 окт 2011 : 		 Трек-лист нового альбома WOLFSBANE

20 окт 2011 : 		 Обложка нового альбома WOLFSBANE

15 окт 2011 : 		 WOLFSBANE завершили сведение альбома

7 окт 2011 : 		 Новый альбом WOLFSBANE в январе

7 окт 2011 : 		 Гитарист WOLFSBANE рассказал о новом альбоме

28 авг 2011 : 		 WOLFSBANE завершили запись

15 апр 2011 : 		 Новая песня WOLFSBANE

12 мар 2011 : 		 Новый ЕР WOLFSBANE выйдет в апреле

1 дек 2010 : 		 WOLFSBANE выпустят DVD

1 ноя 2010 : 		 WOLFSBANE выпустят миньон и полноформатный альбом

17 июн 2010 : 		 WOLFSBANE работают над новым альбомом
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|||| сегодня

Гитарист WOLFSBANE переполнен эмоциями



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Гитарист WOLFSBANE Jason "Jase" Edwards отреагировал на тёплые слова в свой адрес:

«Я был потрясён любовью и поддержкой, которые я получил за последние несколько дней в связи с поставленным мне онкологическим диагнозом. Это очень подняло мне настроение, когда я почувствовал тёплые пожелания от каждого на моей личной и официальной странице WOLFSBANE в соцсетях.

Доброе отношение ко мне и обеспокоенность помогли мне двигаться вперёд с большей уверенностью и решимостью. Также вдохновляющими и очень полезными оказались рассказы людей о том, как они проходили через похожий период, предложения помощи, советы и поддержка.

Я знаю, что есть люди с более тяжёлыми формами этой ужасной болезни, и моё сердце сопереживает людям, у которых осталось совсем немного времени.

Я хотел бы поблагодарить всех вас за добрые слова и приятные сообщения. Я буду следовать всем полезным советам, оставаться позитивным и делать всё возможное, чтобы добиться наилучшего результата от лечения. Я останусь в своём счастливом месте в студии, где через минуту буду микшировать альбом для замечательной группы ELECTRIC CAKE SALAD.

Я вдохновлён и покорён такой поддержкой! Ещё раз спасибо всем вам, и я буду время от времени сообщать о своём состоянии. А пока я остаюсь тем же человеком, что и раньше, — любящим музыку аудиопрофессионалом и весельчаком, который теперь ещё больше полон решимости наслаждаться каждым днём по мере его наступления.

С любовью ко всем вам,

Jase. Xxx»






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