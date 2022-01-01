Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 12
*SLIPKNOT исполнили новую песню 12
*MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!» 11
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
*Новая песня IN FLAMES 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
[= ||| все новости группы



*

Vented

*
Страна
InternationalМеждународный
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео VENTED



zoom
“The End Game”, новое видео группы VENTED, в состав которой входят Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D’Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), и Simon C. Bondar (White Tiger), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cruelty And Corruption", выход которого запланирован на этот год. Изначально предполагалось, что партии ударных будет исполнять Джоуи Джордисон.

VENTED Feat. DEVILDRIVER, CHIMAIRA Members Release вЂњThe End GameвЂќ Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом