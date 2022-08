Новое видео VENTED

сегодня



“The End Game”, новое видео группы VENTED, в состав которой входят Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D’Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), и Simon C. Bondar (White Tiger), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cruelty And Corruption", выход которого запланирован на этот год. Изначально предполагалось, что партии ударных будет исполнять Джоуи Джордисон.







