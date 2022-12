сегодня



Новая песня VENTED



Vitriolic, новая песня группы VENTED, в состав которой входят Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D’Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), и Simon C. Bondar (White Tiger), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cruelty And Corruption", выход которого запланирован на 16 декабря:



I Am Death

Flawless

The End Game

My Desire

Vitriolic

Requiem For Myself

Withered

A New Trend

The Darkness

Vigil

In Question

Self Destruct

Zero

Final Hour (Bonus track)







