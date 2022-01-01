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|||| 27 июн 2022

Музыканты DEVILDRIVER, CHIMAIRA в VENTED



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"Requiem For Myself", новая песня группы VENTED, в состав которой входят Sean Zatorsky (Sinsaenum, Chimaira), Austin D’Amond (DevilDriver, Bleed The Sky), Gergo Hajer (Omega Diatribe), и Simon C. Bondar (White Tiger), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cruelty And Corruption", выход которого запланирован на этот год. Изначально предполагалось, что партии ударных будет исполнять Джоуи Джордисон.

VENTED Feat. DEVILDRIVER, CHIMAIRA, Members Streaming вЂњRequiem For MyselfвЂќ Single




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