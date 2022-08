сегодня



Новый альбом AFTER ALL выйдет осенью



AFTER ALL выпустят новую работу, получившую название “Eos”, 14 октября на Metalville Records.



Трек-лист:



Premonition

The Judas Kiss

Deceptor

Kindred Spirits

Elegy For The Lost

Waiting For Rain

Demons Raging

Grand Illusion

Torn Asunder

Shadows Of The Mind

At Dawn’s First Light





+0 -0



просмотров: 118