3 окт 2022



Новая песня AFTER ALL



"Elegy For The Lost", новая песня группы AFTER ALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Eos, выход которого запланирован на 14 октября на Metalville Records:



“Premonition”

“The Judas Kiss”

“Deceptor”

“Kindred Spirits”

“Elegy For The Lost”

“Waiting For Rain”

“Demons Raging”

“Grand Illusion”

“Torn Asunder”

“Shadows Of The Mind”

“At Dawn’s First Light”







