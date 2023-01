сегодня



Новое видео AFTER ALL



"Waiting for Rain", новое видео группы AFTER ALL, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Eos", выход которого состоялся 14 октября на Metalville Records.



Трек-лист:



“Premonition”

“The Judas Kiss”

“Deceptor”

“Kindred Spirits”

“Elegy For The Lost”

“Waiting For Rain”

“Demons Raging”

“Grand Illusion”

“Torn Asunder”

“Shadows Of The Mind”

“At Dawn’s First Light”







