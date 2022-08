сегодня



Новый альбом PAT TRAVERS выйдет летом



PAT TRAVERS выпустит новую работу, получившую название "The Art Of Time Travel", 19 августа этого года.



Трек-лист:



01. The Art Of Time Travel

02. Ronnie

03. No Worries At All

04. Over And Over

05. Push Yourself

06. Move On

07. Full Spectrum

08. Breaking Up In Lockdown

09. I Feel Good

10. Natalie







