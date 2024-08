сегодня



Переиздание PAT TRAVERS выйдет осенью



В сентябре на CD и виниле будет переиздан концертный альбом PAT TRAVERS Live ’N Loaded '84:



"Tonight"

"Killer" (CD only)

"Life In London"

"Gettin' Betta’" (CD only)

"Just Try Talkin' (To Those Dudes)" (CD only)

"I La La La Love You"

"Stevie"

"Born Under A Bad Sign"

"Ready Or Not" (CD only)

"Hot Shot"

"Born A Rocker"

"Rockin'"

"Boom Boom (Out Go The Lights)"

"Snortin’ Whiskey"







