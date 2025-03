сегодня



Новый релиз PAT TRAVERS выйдет весной



PAT TRAVERS выпустит новую пластинку, "Statesboro Blues (Live In Baltimore 1982)", четвертого апреля:



1. The Fifth

2. Who'll Take The Fall

3. Life In London

4. I'd Rather See You Dead

5. I La La La Love You

6. Stevie

7. Amgwanna Kick Booty

8. Can't Stop The Heartaches

9. Statesboro Blues

10. Snortin' Whiskey And Drinkin' Cocaine

11. Rockin'

12. Boom Boom (Out Go The Lights)

13. Sunshine Of Your Love







+0 -0



просмотров: 120