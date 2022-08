4 авг 2022



Новое видео THIRTEEN GOATS



"Servant Of The Outer Dark", новое видео группы THIRTEEN GOATS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Servant Of The Outer Dark":



“Servant Of The Outer Dark”

“Challenge The Executioner”

“Return To Ruin”

“Prisoner’s Anthem”

“Sub-Being”

“Unholy Mass”

“Constant Torment”

“Vacuum-Induced Head Explosion”

“Through The Meat Grinder…The Recipe”







