Видео с текстом от THIRTEEN GOATS

THIRTEEN GOATS опубликовали официальное видео с текстом на песню “A Wolf In Shepherd’s Clothing”, которая взята из нового альбома Capricorn Rising, релиз которого намечен на 12 июля на Exitus Stratagem Records:



“Sign Of The Goat”

“Murder Lives In The Heart”

“A Wolf In Shepherd’s Clothing”

“Global Fuckup”

“Beheading Zoo”

“Permission To Die”

“Beating The Disease”

“Goats Of War”

“Animal Kingdom”







