сегодня



Новое видео THIRTEEN GOATS



“Murder Lives in the Heart”, новое видео группы THIRTEEN GOATS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Capricorn Rising, релиз которого намечен на 12 июля на Exitus Stratagem Records:



“Sign Of The Goat”

“Murder Lives In The Heart”

“A Wolf In Shepherd’s Clothing”

“Global Fuckup”

“Beheading Zoo”

“Permission To Die”

“Beating The Disease”

“Goats Of War”

“Animal Kingdom”







+1 -0



( 1 ) просмотров: 143