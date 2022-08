NIKKI SIXX: «ANDY MCCOY ïðîñòî ïûòàåòñÿ ïðîäàòü êíèãó èëè òóð»

сегодн€



NIKKI SIXX: ЂANDY MCCOY просто пытаетс€ продать книгу или турї



NIKKI SIXX отреагировал на выпады ANDY MCCOY'€, которые тот сделал относительно недавно:



ЂAndy Mcoy разглагольствует о том, что € никогда не благодарил его за спасение моей жизни после героинового http://overdose. Ёто правда. я также никогда не благодарил его за то, что он достал мне наркотики во врем€ моей смертельной зависимости той ночью... я понимаю, он просто пытаетс€ продать книгу, альбом или клубный тур...ї









Andy Mcoy has been on a rant saying I never thanked him for saving my life after a heroin https://t.co/dCE0SUAcAP вАЩs true.I also never thanked him for getting me the drugвАЩs during my deadly addiction that night..I get it, heвАЩs just trying to sell a book ,a album or club tourвА¶ Whenever other musicians start to slag us I usually look them up and realize they are in the middle of trying to sell a book, music, tour or something to YOU using my or our name. Things that make you go hmmmmm!!рЯШВ













