JOHN CORABI: «ANDY MCCOY хотел избить меня, перепутав с Vince'ом»



John Corabi отреагировал на ряд высказываний гитариста HANOI ROCKS Andy McCoy'я в адрес MÖTLEY CRÜE:



«Я встретил Andy в первый раз. когда играл на гитаре с RATT. Мы выступали в огромном клубе в Хельсинки. После этого Andy пригласил меня и [барабанщика RATT Bobby] Blotzer'а в ночной клуб, и это было... Я люблю Andy, но, чёрт возьми, он был совсем другим. В общем, мы потусовались, и всё было отлично. А потом, пару лет спустя, я снова поехал на шведский рок-фестиваль, и я не знал об этом, но мой очень хороший друг Conny Bloom, который играет на гитаре в ELECTRIC BOYS, он также играл в составе HANOI ROCKS, когда я проходил мимо, Conny позвал меня, я подошёл и сел за столик, за которым они сидели. И Andy уставился на меня. У меня был красный шарф — я повязал его вокруг головы, и он обиделся, что я надел шарф, потому что это было что-то вроде: "Это моя фишка". И кто-то сказал: "О, Andy, это John. Он пел в группе MÖTLEY CRÜE". И я подумал, что Andy серьёзно собирается избить меня до смерти. У него была трость, и он подошёл ко мне со своей грёбаной тростью и буквально хотел ударить меня ею. Я схватил трость, и тут подошли его тогдашняя жена Анджела и Conny... У него была трость с черепом на верхушке. Это была чёрная трость. Честно говоря, я был в ярости. Я подумал: "Какого хрена? У тебя проблемы, чувак? Я уже встречал тебя раньше". А я держусь за трость и думаю: "Он ни хрена не понимает. Он вышел на ланч". Так что я немного отпустил трость. Подошёл Conny, подошла Angela, и они сказали: "Чувак, это не Vince. Это John. Другой вокалист". И он успокоился. Но я ему: "Чувак, серьёзно, я забью тебя до смерти твоей же тростью. Прекрати это дерьмо"».



Далее Corabi отметил, что он сочувствует McCoy'ю в его злобе на CRÜE и то, как они отнеслись к смерти Раззла:



«Его грёбаная злость, и я не могу сказать, что виню его за неё, была связана с тем, что MÖTLEY только выпустили [бокс-сет под названием] "Music To Crash Your Car To", и ему это было не по душе. И он говорил на своём очень сложном для понимания английском, он сидел там и говорил: "Я думаю, что это грёбаное дерьмо. Nikki Sixx и эти ребята — просто кучка отморозков". И он продолжал, продолжал и продолжал говорить о том, что, по его мнению, это отвратительно. Они не только назвали его "Music To Crash Your Car To", но и выпустили первый том, а потом выпустили второй. Так что это было похоже на двойной пинок под зад для Andy и Michael'а [Monroe, вокалиста HANOI ROCKS]. И они были не в восторге от этого, и я не могу сказать, что виню их. Я сказал: "Ладно, чувак. Я не имею к этому никакого отношения. Вот если бы я был в группе, то... У тебя совсем другая проблема — с теми ребятами"... Когда он всё объяснил, я ответил ему: "Привет, чувак". Я обнял его и сказал: "Я полностью понимаю твое недовольство MÖTLEY CRÜE. Я всё понимаю". Я не стал спорить. Какой в этом смысл? Его доводы были мне понятны. Всё было понятно. Поэтому я не стал поднимать шум по поводу случившегося».







