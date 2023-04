сегодня



ANDY MCCOY переиздает альбом



ANDY MCCOY опубликовал следующее сообщение:



«Альбом 21st Century Rocks вышел незадолго до того, как были закрыты границы из-за ситуации с COVID. Поэтому мы не смогли поддержать альбом туром, но мы рады, что он выпущен повторно!».



В этом месяце альбом переиздается на всех форматах, чтобы дать возможность поклонникам, которые пропустили его в первый раз, познакомиться с этим волшебным релизом.



"21st Century Rocks"

"Undertow"

"Seven Seas"

"Batteram"

"Maria Maria"

"Bible And A Gun"

"The Hunger"

"Give A Minute, Steal A Year"

"Love It Loud"

"Soul Satisfaction"

"Gimme Time"

"This Is Rock N' Roll"

"The Way I Feel" (Bonus Track)

"Wild Talk" (Bonus Track)







