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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Новое видео BEHEMOTH 28
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Massive Wagons

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Новая песня MASSIVE WAGONS



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"Generation Prime" feat. Benji Webbe (Skindred, Dub War), новая песня группы MASSIVE WAGONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Triggered!", выход которого запланирован на 28 октября на Earache Records.

Трек-лист:

"Fuck The Haters"
"Please Stay Calm"
"Generation Prime"
"A.S.S.H.O.L.E."
"Skateboard"
"Gone Are The Days"
"Triggered"
"Giulia"
"Germ"
"Never Been A Problem"
"Big Time"
"Sawdust"
"No Friend Of Mine"

MASSIVE WAGONS Launch New Single




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