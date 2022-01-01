Новая песня MASSIVE WAGONS

"Generation Prime" feat. Benji Webbe (Skindred, Dub War), новая песня группы MASSIVE WAGONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Triggered!", выход которого запланирован на 28 октября на Earache Records.
Трек-лист:
"Fuck The Haters"
"Please Stay Calm"
"Generation Prime"
"A.S.S.H.O.L.E."
"Skateboard"
"Gone Are The Days"
"Triggered"
"Giulia"
"Germ"
"Never Been A Problem"
"Big Time"
"Sawdust"
"No Friend Of Mine"
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет