Новое видео MASSIVE WAGONS



"Skateboard", новое видео MASSIVE WAGONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "TRIGGERED!", выход которого намечен на 28 октября на Earache Records.



Трек-лист:



"Fuck The Haters"

"Please Stay Calm"

"Generation Prime"

"A.S.S.H.O.L.E."

"Skateboard"

"Gone Are The Days"

"Triggered"

"Giulia"

"Germ"

"Never Been A Problem"

"Big Time"

"Sawdust"

"No Friend Of Mine"







просмотров: 123