Видео с текстом от MASSIVE WAGONS



MASSIVE WAGONS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Nails," которая взята из будущего переиздания пластинки 2016 года Welcome To The World, выходящего 19 января:



“Nails”

“Tokyo”

“Welcome To The World”

“Ratio”

“Shit Sweat Death”

“The Day We Fell”

“Fighting Jack”

“Jodie”

“Aeroplane”

“Fee Fi Fo Fum”

“Sixteen”*

“Everybody Dies”*

“Aeroplane” (acoustic version)**

“Fighting Jack” (alternate solo version)**

“Mr Crowley” (live Ozzy Osbourne cover from 2015)**





*previously digital only

**additional CD only bonus tracks







