22 авг 2022



Обложка и трек-лист нового альбома IRON KINGDOM



IRON KINGDOM опубликовали обложку и трек-лист нового альбома The Blood Of Creation, релиз которого намечен на четвертое ноября:



"Tides Of Desolation"

"Sheathe The Sword"

"Queen Of The Crystal Throne"

"Hunter And Prey"

"Witching Hour"

"In The Grip Of Nightmares"

"Primordial"

"The Blood Of Creation"







