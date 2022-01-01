Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
*Бывший из SLAYER играет песни «четвёрки» 10
*Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH 8
*Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна ... 8
*Лидер BEHEMOTH против культуры отмены 8
*PANTERA получили фигурки FUNKO 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 20
*MOONSPELL отменили британский тур 16
*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 12
*Новое видео STRATOVARIUS 12
*DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA 11
[= ||| все новости группы



*

Iron Kingdom

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео IRON KINGDOM



zoom
“Sheathe The Sword”, новое видео группы IRON KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Blood Of Creation", выпущенного четвёртого ноября.

Трек-лист:

"Tides Of Desolation"
"Sheathe The Sword"
"Queen Of The Crystal Throne"
"Hunter And Prey"
"Witching Hour"
"In The Grip Of Nightmares"
"Primordial"
"The Blood Of Creation"

IRON KINGDOM Launches вЂњSheathe The SwordвЂќ Music Video




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 99

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом