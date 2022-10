сегодня



Новое видео IRON KINGDOM



"Queen Of The Crystal Throne", новое видео группы IRON KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Blood Of Creation", выходящего четвёртого ноября.



Трек-лист:



"Tides Of Desolation"

"Sheathe The Sword"

"Queen Of The Crystal Throne"

"Hunter And Prey"

"Witching Hour"

"In The Grip Of Nightmares"

"Primordial"

"The Blood Of Creation"







+0 -0



просмотров: 86