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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Velvet Revolver

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26 авг 2022 : 		 MATT SORUM — о взлёте и крахе VELVET REVOLVER

20 авг 2015 : 		 Услышим ли мы когда-нибудь песни VELVET REVOLVER с Corey?

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31 дек 2011 : 		 VELVET REVOLVER объединяться со SCOTT'ом WEILAND'ом для 'A Concert For John O'Brien'

2 авг 2011 : 		 SCOTT WEILAND снова готов петь в VELVET REVOLVER

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11 янв 2011 : 		 VELVET REVOLVER работают над демо

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9 ноя 2010 : 		 E-Card от VELVET REVOLVER

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MATT SORUM — о взлёте и крахе VELVET REVOLVER



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Matt Sorum обсудил образование VELVET REVOLVER и окончательный распад группы во время появления в последнем эпизоде подкаста "Sound, Sobriety And Success With Matt Pinfield":

«Когда мы все снова собрались [после ухода из GUNS N' ROSES], нашей главной мыслью было: "Мы не можем этого сделать, если будем принимать вещества, и всё пойдёт прахом". Так что мы заключили договор: "Все должны быть чисты. Давайте почистимся". Мы были в отличной форме. Я ходил в спортзал. Я был в прекрасной форме. Я стал худым, каким ещё никогда не был... Мне уже было за 40. Я сказал: "Давайте посмотрим, сможем ли мы выглядеть как отличная рок-н-ролльная группа, создадим наш образ. Для начала напишем песни. Мы должны хорошо выглядеть". Скотт выглядел худым и злым. Я не знаю, что он делал, чтобы так выглядеть, но он был великолепен. И он был в хорошей форме. Он привёл себя в порядок. Мы работали с ним над этим — мы все работали.

Мы смотрели на это как на модель AEROSMITH: "Если мы хотим продолжать играть рок-н-ролл, мы не можем выходить на сцену как 20-летние. Мы не можем выходить на сцену каждый вечер, чтобы надраться, играя рок-н-ролл. Мы уже взрослые. Мы должны взять себя в руки". Мы все собрались, и мы были в ударе. И я помню, что все нервничали, потому что это был первый раз, когда мы отправились в тур чистыми, трезвыми.

Первый альбом стал трижды платиновым, мы получили три номинации на "Грэмми", выиграли "Грэмми" и получили кучу денег. И тут поезд сошёл с рельсов, и дурные привычки появились снова. Я снова начал пить, принимать наркотики, да и все мы. И всё пошло наперекосяк.

Обычно люди спрашивают: "Ты много денег потратил на наркотики?" Я отвечаю: "Нет. Но я принял много плохих решений". Я принял действительно много плохих решений. Я совершал глупости.

Люди дают тебе наркотики... Да ладно, забудьте об этом; вы сами можете достать наркотики. Но если бы мне пришлось делать всё это заново, я бы сказал: "Ребята, ну вы даёте. У нас больше не будет такой возможности. Это наш шанс". И мы потерпели крах.

Вторая пластинка мне нравится — я думаю, она неплоха, но в ней не было той злости, которая была на первой пластинке. В первом альбоме была молодость, потому что мы были ощущали потребность в этом. Мы хотели этого. Я думаю, что и на второй пластинке мы были настроены музыкально, но в ней не было магического порошка сердитости. Обычно это можно услышать на ранних записях многих групп, хотя мы были уже опытными. Как правило, первая пара пластинок всегда самая лучшая. К примеру, AEROSMITH "Toys In The Attic", "Rocks"».




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