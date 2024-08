5 авг 2024



Юбилейный винил VELVET REVOLVER осенью



13 сентября по случаю 20-летия состоится выпуск юбилейной версии альбома VELVET REVOLVER "Contraband":



Side A

"Sucker Train Blues"

"Do It For The Kids"

"Big Machine"

"Illegal I Song"

"Spectacle"





Side B

"Fall To Pieces"

"Headspace"

"Superhuman"

"Set Me Free"

"You Got No Right"





Side C

"Slither"

"Dirty Little Thing"

"Loving The Alien"

"Fall To Pieces" (Acoustic)

"Bodies" (Sex Pistols cover)





Side D

"Surrender" (Cheap Trick cover)

"No More, No More" (Aerosmith cover)

"Negative Creep" (Nirvana cover)

"Money" (Pink Floyd cover)







+0 -0



просмотров: 103