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Планируется фотокнига VELVET REVOLVER



Rufus Publications сообщили о планах по изданию фотокниги VELVET REVOLVER "Velvet Revolver By Ross Halfin". В состав группы входили музыканты GUNS N' ROSES Duff McKagan, Slash и Matt Sorum.







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