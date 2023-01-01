×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
31
Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт
29
Новое видео DOKKEN
19
Обновленное видео DISMEMBER
17
Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти
17
JEFF YOUNG о времени в MEGADETH: «Тусить с алкашами не мое»
13
Боруссия грохнула IRON MAIDEN
12
Гитарист TESTAMENT: «Ой как все стало дорого»
11
Синий трактор не вывез WACKEN 2023
10
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ...
43
GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми»
31
Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт
29
Новое видео DOKKEN
19
Обновленное видео DISMEMBER
17
все новости группы
Velvet Revolver
США
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.velvetrevolver.com
Myspace:
http://www.myspace.com/velvetrevolver
10 авг 2023
:
Планируется фотокнига VELVET REVOLVER
26 авг 2022
:
MATT SORUM — о взлёте и крахе VELVET REVOLVER
20 авг 2015
:
Услышим ли мы когда-нибудь песни VELVET REVOLVER с Corey?
30 июл 2015
:
COREY TAYLOR подтвердил, что записывал с VELVET REVOLVER «9—10 песен»
3 фев 2015
:
SCOTT WEILAND не знает за что его уволили из VELVET REVOLVER
28 окт 2014
:
SLASH: «Почему вокалист SLIPKNOT не подошёл VELVET REVOLVER»
14 авг 2014
:
DUFF MCKAGAN отрицает, что VELVET REVOLVER «прослушивают вокалистов»
22 июл 2014
:
SCOTT WEILAND о возможном реюнионе VELVET REVOLVER
19 май 2014
:
VELVET REVOLVER скоро начнут прослушивание
13 май 2013
:
SLASH о вокалисте VELVET REVOLVER: «Пока тишина»
21 май 2012
:
SLASH отрицает работу VELVET REVOLVER со Scott'ом Weiland'ом
15 май 2012
:
SCOTT WEILAND возвращается в VELVET REVOLVER?
17 апр 2012
:
Новый DVD VELVET REVOLVER выйдет в мае
14 янв 2012
:
Corey Taylor: «Что я мог бы сделать для VELVET REVOLVER»
31 дек 2011
:
VELVET REVOLVER объединяться со SCOTT'ом WEILAND'ом для 'A Concert For John O'Brien'
2 авг 2011
:
SCOTT WEILAND снова готов петь в VELVET REVOLVER
2 май 2011
:
COREY TAYLOR о VELVET REVOLVER
18 фев 2011
:
SLASH подтвердил, что Corey Taylor проходил прослушивание в VELVET REVOLVER
18 фев 2011
:
CHRIS JERICHO: "Я не новый вокалист VELVET REVOLVER"
15 фев 2011
:
Басист VELVET REVOLVER о возможном вокалисте группы
11 янв 2011
:
VELVET REVOLVER работают над демо
9 янв 2011
:
Ударник VELVET REVOLVER о потенциальном вокалисте
23 дек 2010
:
VELVET REVOLVER близки к выбору вокалиста
10 ноя 2010
:
SLASH: «Найти вокалиста для VELVET REVOLVER сложнее, чем можно было подумать»
9 ноя 2010
:
E-Card от VELVET REVOLVER
15 окт 2010
:
DVD VELVET REVOLVER выйдет в ноябре
26 сен 2010
:
VELVET REVOLVER планируют прослушивание
4 июн 2010
:
SLASH заявил, что новый материал VELVET REVOLVER будет «намного тяжелее»
8 июн 2009
:
Умерла мать SLASH'a
3 окт 2008
:
SLASH: раскрыты детали сольного альбома
21 авг 2008
:
VELVET REVOLVER все еще ищут нового вокалиста
12 июн 2008
:
SLASH работает над сольным альбомом
8 июн 2008
:
Слухи о новом вокалисте VELVET REVOLVER
15 май 2007
:
Обложка и трек-лист нового ЕР VELVET REVOLVER
26 июл 2006
:
VELVET REVOLVER ищут продюсера для своего нового альбома
20 июн 2006
:
Подробности о новом альбоме VELVET REVOLVER
17 июн 2006
:
VELVET REVOLVER все еще сочиняют новый материал
17 мар 2006
:
Басист VELVET REVOLVER о новом альбоме
13 мар 2006
:
VELVET REVOLVER засядут в студии в следующем месяце
24 ноя 2002
:
Новый трек от проекта SLASH/DUFF/IZZY/MATT
29 окт 2002
:
Пара слов о проекте участников GUNS N' ROSES
сегодня
Планируется фотокнига VELVET REVOLVER
Rufus Publications сообщили о планах по изданию фотокниги VELVET REVOLVER "Velvet Revolver By Ross Halfin". В состав группы входили музыканты GUNS N' ROSES Duff McKagan, Slash и Matt Sorum.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 163
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет