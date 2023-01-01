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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*Новое видео DOKKEN 19
*Обновленное видео DISMEMBER 17
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Velvet Revolver

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10 авг 2023 : 		 Планируется фотокнига VELVET REVOLVER

26 авг 2022 : 		 MATT SORUM — о взлёте и крахе VELVET REVOLVER

20 авг 2015 : 		 Услышим ли мы когда-нибудь песни VELVET REVOLVER с Corey?

30 июл 2015 : 		 COREY TAYLOR подтвердил, что записывал с VELVET REVOLVER «9—10 песен»

3 фев 2015 : 		 SCOTT WEILAND не знает за что его уволили из VELVET REVOLVER

28 окт 2014 : 		 SLASH: «Почему вокалист SLIPKNOT не подошёл VELVET REVOLVER»

14 авг 2014 : 		 DUFF MCKAGAN отрицает, что VELVET REVOLVER «прослушивают вокалистов»

22 июл 2014 : 		 SCOTT WEILAND о возможном реюнионе VELVET REVOLVER

19 май 2014 : 		 VELVET REVOLVER скоро начнут прослушивание

13 май 2013 : 		 SLASH о вокалисте VELVET REVOLVER: «Пока тишина»

21 май 2012 : 		 SLASH отрицает работу VELVET REVOLVER со Scott'ом Weiland'ом

15 май 2012 : 		 SCOTT WEILAND возвращается в VELVET REVOLVER?

17 апр 2012 : 		 Новый DVD VELVET REVOLVER выйдет в мае

14 янв 2012 : 		 Corey Taylor: «Что я мог бы сделать для VELVET REVOLVER»

31 дек 2011 : 		 VELVET REVOLVER объединяться со SCOTT'ом WEILAND'ом для 'A Concert For John O'Brien'

2 авг 2011 : 		 SCOTT WEILAND снова готов петь в VELVET REVOLVER

2 май 2011 : 		 COREY TAYLOR о VELVET REVOLVER

18 фев 2011 : 		 SLASH подтвердил, что Corey Taylor проходил прослушивание в VELVET REVOLVER

18 фев 2011 : 		 CHRIS JERICHO: "Я не новый вокалист VELVET REVOLVER"

15 фев 2011 : 		 Басист VELVET REVOLVER о возможном вокалисте группы

11 янв 2011 : 		 VELVET REVOLVER работают над демо

9 янв 2011 : 		 Ударник VELVET REVOLVER о потенциальном вокалисте

23 дек 2010 : 		 VELVET REVOLVER близки к выбору вокалиста

10 ноя 2010 : 		 SLASH: «Найти вокалиста для VELVET REVOLVER сложнее, чем можно было подумать»

9 ноя 2010 : 		 E-Card от VELVET REVOLVER

15 окт 2010 : 		 DVD VELVET REVOLVER выйдет в ноябре
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Планируется фотокнига VELVET REVOLVER



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Rufus Publications сообщили о планах по изданию фотокниги VELVET REVOLVER "Velvet Revolver By Ross Halfin". В состав группы входили музыканты GUNS N' ROSES Duff McKagan, Slash и Matt Sorum.




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