Новый альбом WHITE SKULL выйдет осенью



WHITE SKULL выпустят новую работу, получившую название Metal Never Rusts, 21 октября на CD и в цифровом варианте и 16 декабря на виниле:



“Hammer On Thin Ice”

“Metal Never Rusts”

“Skull In The Closet”

“Black Ship”

“Heavily Mental”

“Scary Quiet”

“Ad Maiora Semper”

“Jingle Hell”

“Pay To Play”

“Weathering The Storm”



Состав:



Federica Sister De Boni – Vocals

Tony Mad Fontò – Rhythm Guitar

Valentino Francavilla – Lead Guitar

Alexandros Muscio – Keyboards

Jo Raddi – Bass

Alex Mantiero – Drums



Гости:

Chris Boltendahl (Grave Digger) – Special Guest vocal in “Scary Quiet”

Marzia Fontana, Francesca Battistini, Irene Trinca, Fabio Simonato, Rossano “Ross” Casarin, Dario Cisotto, Edoardo “Dodo” Fusaro, as background vocals







