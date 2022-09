сегодня



Новое видео WHITE SKULL



WHITE SKULL выпустят новую работу, получившую название Metal Never Rusts, 21 октября на CD и в цифровом варианте и 16 декабря на виниле:



“Hammer On Thin Ice”

“Metal Never Rusts”

“Skull In The Closet”

“Black Ship”

“Heavily Mental”

“Scary Quiet”

“Ad Maiora Semper”

“Jingle Hell”

“Pay To Play”

“Weathering The Storm”



Состав:



Federica Sister De Boni – Vocals

Tony Mad Fontò – Rhythm Guitar

Valentino Francavilla – Lead Guitar

Alexandros Muscio – Keyboards

Jo Raddi – Bass

Alex Mantiero – Drums



Гости:

Chris Boltendahl (Grave Digger) – Special Guest vocal in “Scary Quiet”

Marzia Fontana, Francesca Battistini, Irene Trinca, Fabio Simonato, Rossano “Ross” Casarin, Dario Cisotto, Edoardo “Dodo” Fusaro, as background vocals



Видео на “Skull In The Closet” доступно ниже. http://www.whiteskull.it







