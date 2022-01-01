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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
[= ||| все новости группы



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White Skull

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21 окт 2022 : 		 Новый альбом WHITE SKULL доступен для прослушивания

14 окт 2022 : 		 Видео с текстом от WHITE SKULL

30 сен 2022 : 		 Видео с текстом от WHITE SKULL

16 сен 2022 : 		 Новое видео WHITE SKULL

1 сен 2022 : 		 Новый альбом WHITE SKULL выйдет осенью

31 мар 2022 : 		 WHITE SKULL приступили к записи

28 фев 2022 : 		 WHITE SKULL на ROAR! Rock Of Angels Records

23 окт 2014 : 		 WHITE SKULL ответили на вопросы фэнов

8 окт 2014 : 		 Видео-приветствие от WHITE SKULL

1 окт 2014 : 		 WHITE SKULL готовят особенный сет-лист для России

30 июн 2012 : 		 Новое видео WHITE SKULL

20 янв 2007 : 		 Новая вокалистка в WHITE SCULL

12 окт 2006 : 		 WHITE SKULL: Новый альбом на следующей неделе
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|||| 21 окт 2022

Новый альбом WHITE SKULL доступен для прослушивания



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Metal Never Rusts, новый альбом WHITE SKULL, доступен для прослушивания ниже.




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