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PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста
19
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16
ACCEPT выступили без вокалиста
14
Новая песня DARKTHRONE
11
Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND
9
Участники PARADISE LOST в HOST
8
ELLEFSON, YOUNG & POLAND собираются в студию
7
ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA
7
Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ...
7
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6
Фраза, имя группы
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по
PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста
19
DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка...
16
ACCEPT выступили без вокалиста
14
Новая песня DARKTHRONE
11
Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND
9
все новости группы
White Skull
Италия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.whiteskull.it
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/White-Skull/86836727917
21 окт 2022
:
Новый альбом WHITE SKULL доступен для прослушивания
14 окт 2022
:
Видео с текстом от WHITE SKULL
30 сен 2022
:
Видео с текстом от WHITE SKULL
16 сен 2022
:
Новое видео WHITE SKULL
1 сен 2022
:
Новый альбом WHITE SKULL выйдет осенью
31 мар 2022
:
WHITE SKULL приступили к записи
28 фев 2022
:
WHITE SKULL на ROAR! Rock Of Angels Records
23 окт 2014
:
WHITE SKULL ответили на вопросы фэнов
8 окт 2014
:
Видео-приветствие от WHITE SKULL
1 окт 2014
:
WHITE SKULL готовят особенный сет-лист для России
30 июн 2012
:
Новое видео WHITE SKULL
20 янв 2007
:
Новая вокалистка в WHITE SCULL
12 окт 2006
:
WHITE SKULL: Новый альбом на следующей неделе
21 окт 2022
Новый альбом WHITE SKULL доступен для прослушивания
Metal Never Rusts, новый альбом WHITE SKULL, доступен для прослушивания ниже.
http://www.whiteskull.it
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет