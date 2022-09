все новости группы







Mantric Momentum

?

-

-





11 сен 2022 : Вокалист PYRAMAZE в MANTRIC MOMENTUM



сегодня



Вокалист PYRAMAZE в MANTRIC MOMENTUM



"In The Heart Of The Broken", новое видео группы MANTRIC MOMENTUM, в состав которой входят вокалист Terje Harøy (Pyramaze) и автор песен и мультиинструменталист Christer Harøy (Divided Multitude, Crossnail), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Trial By Fire", выходящего 11 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



“Tabula Rasa”

“Course Of Fate”

“In The Heart Of The Broken”

“New Horizon”

“Fighter”

“Trial By Fire”

“Final Warning”

“Carry Me”

“In The Eye Of The Hurricane”

“Writing On The Wall”

“Diamond”

“(I’ll Never Be) Maria Magdalena” (Bonus Track)







+0 -0



просмотров: 112