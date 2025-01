Новая песня MANTRIC MOMENTUM

сегодня



“The Highest Mountain”, новая песня группы MANTRIC MOMENTUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , Alienizedвыход которого запланирован на 14 февраля на Frontiers Music Srl:



“Prelude To Take-Off”

“Resilience”

“Alienized”

“The Highest Mountain”

“The Light”

“Come Undone”

“Time Is My Ally”

“Remember”

“Sirens’ Call”

“A Stronger Stance”

“Barricades”











