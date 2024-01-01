Новое видео MANTRIC MOMENTUM

"Alienized", новое видео группы MANTRIC MOMENTUM, в состав которой входят вокалист Terje Harøy (Pyramaze) и автор песен и мультиинструменталист Christer Harøy (Divided Multitude, Crossnail), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alienized", выходящего четвертого февраля на Frontiers Music Srl:
1. Prelude To Take-Off
2. Resilience
3. Alienized
4. The Highest Mountain
5. The Light
6. Come Undone
7. Time Is My Ally
8. Remember
9. Sirens’ Call
10. A Stronger Stance
11. Barricades
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