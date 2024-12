Новое видео MANTRIC MOMENTUM

сегодня



"Alienized", новое видео группы MANTRIC MOMENTUM, в состав которой входят вокалист Terje Harøy (Pyramaze) и автор песен и мультиинструменталист Christer Harøy (Divided Multitude, Crossnail), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Alienized", выходящего четвертого февраля на Frontiers Music Srl:



1. Prelude To Take-Off

2. Resilience

3. Alienized

4. The Highest Mountain

5. The Light

6. Come Undone

7. Time Is My Ally

8. Remember

9. Sirens’ Call

10. A Stronger Stance

11. Barricades







