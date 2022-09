сегодня



Новое видео BLACK LAVA



"Eye Of The Moon", новое видео группы BLACK LAVA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Soul Furnace", релиз которого намечен на 25 ноября на Season of Mist.



Трек-лист:



01. Origins (02:50)

02. Aurora (03:35)

03. Black Blizzard (03:32)

04. Baptised in Ice (03:27)

05. Eye of the Moon (04:10)

06. Northern Dawn (04:30)

07. Necrocatacomb (03:23)

08. Nightshade (04:06)

09. Soul Furnace (04:31)



Время звучания: 34:02







