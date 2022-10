сегодня



Демонстрационное видео от BLACK LAVA



BLACK LAVA опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Eye Of The Moon". Этот трек взят из альбома "Soul Furnace", релиз которого намечен на 25 ноября на Season of Mist.



Трек-лист:



01. Origins (02:50)

02. Aurora (03:35)

03. Black Blizzard (03:32)

04. Baptised in Ice (03:27)

05. Eye of the Moon (04:10)

06. Northern Dawn (04:30)

07. Necrocatacomb (03:23)

08. Nightshade (04:06)

09. Soul Furnace (04:31)



Время звучания: 34:02.







