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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 111
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
[= ||| все новости группы



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Black Lava

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|||| 8 июл 2024

Новый альбом BLACK LAVA доступен для прослушивания



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'The Savage Winds to Wisdom', новый альбом BLACK LAVA, доступен для прослушивания ниже.




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