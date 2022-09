все новости группы







FÄUST

26 сен 2022 : Новая песня FÄUST



Новая песня FÄUST



“When Death Spawns Fire”, новая песня FÄUST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Death From Beyond”, выход которого намечен на девятое декабря на Black Lion Records:



When Death Spawns Fire

And All It’s Evil

Throne Of The Damned

To Death And Beyond

Unhallowed Souls

Ashes

Night Eternal

Hellstorm







