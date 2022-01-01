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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Fäust

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|||| сегодня

Новый альбом FäUST доступен для прослушивания



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Death From Beyond, новый альбом FäUST, доступен для прослушивания ниже.




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