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*Почему EXODUS не стали популярными? 46
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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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Fäust

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Видео с текстом от FÄUST



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Night Eternal, официальное видео с текстом от FÄUST, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Death From Beyond”, выход которого состоялся девятого декабря на Black Lion Records.




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