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Почему EXODUS не стали популярными?
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PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
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Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн...
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Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA
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19
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Fäust
Франция
Black Metal
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16 дек 2022
:
Видео с текстом от FÄUST
9 дек 2022
:
Новый альбом FäUST доступен для прослушивания
20 ноя 2022
:
Новая песня FÄUST
26 сен 2022
:
Новая песня FÄUST
сегодня
Видео с текстом от FÄUST
Night Eternal, официальное видео с текстом от FÄUST, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Death From Beyond”, выход которого состоялся девятого декабря на Black Lion Records.
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Сообщений нет