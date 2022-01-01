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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
*JOE LYNN TURNER ответил RONNIE ROMERO 10
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Новое видео LANSDOWNE



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"The Medicine", новое видео группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже.

«Клип "The Medicine" — это введение в фэнтези-антиутопию, которую мы создаём. Мир в беде, он поглощён негативом и отменой культуры, это стало чумой, с которой мы, объединившись, должны сразиться и подняться выше. В видео вы видите протест против всей ненависти и дерьма, которые пронизывают нашу повседневную жизнь. В словах и в сценах из видео вы можете прочувствовать агрессию и разочарование: "Мы, чёрт побери, выше всего этого".

Ben Proulx проделал невероятную работу, отразив в клипе наше видение мира, который устал от всего этого негатива, и культуры, которая готова подняться и объединиться, чтобы дать отпор всему этому дерьму. Освобождение от чумы культуры отмены, стремление к единению и позитиву — вот о чём это видео».

Группа LANSDOWNE образовалась в 2006 году в Бостоне и с тех пор отыграла более тысячи концертов, включая выступления на американских базах в Киргизии, Афганистане и Кувейте. За 15 лет музыканты выпустили множество синглов, EP и полнометражный альбом "Blue Collar Revolver", собравший стомиллионную аудиторию на стриминговых сервисах.




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