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Новое видео LANSDOWNE



"The Medicine", новое видео группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже.



«Клип "The Medicine" — это введение в фэнтези-антиутопию, которую мы создаём. Мир в беде, он поглощён негативом и отменой культуры, это стало чумой, с которой мы, объединившись, должны сразиться и подняться выше. В видео вы видите протест против всей ненависти и дерьма, которые пронизывают нашу повседневную жизнь. В словах и в сценах из видео вы можете прочувствовать агрессию и разочарование: "Мы, чёрт побери, выше всего этого".



Ben Proulx проделал невероятную работу, отразив в клипе наше видение мира, который устал от всего этого негатива, и культуры, которая готова подняться и объединиться, чтобы дать отпор всему этому дерьму. Освобождение от чумы культуры отмены, стремление к единению и позитиву — вот о чём это видео».



Группа LANSDOWNE образовалась в 2006 году в Бостоне и с тех пор отыграла более тысячи концертов, включая выступления на американских базах в Киргизии, Афганистане и Кувейте. За 15 лет музыканты выпустили множество синглов, EP и полнометражный альбом "Blue Collar Revolver", собравший стомиллионную аудиторию на стриминговых сервисах.







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