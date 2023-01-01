29 янв 2023



Новое видео LANSDOWNE



"Filthy", новое видео альтернативной группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с альбома "Medicine", выходящего 2 мартаAFM Records.



Группа LANSDOWNE образовалась в 2006 году в Бостоне и с тех пор отыграла более тысячи концертов. За 15 лет музыканты выпустили множество синглов, EP и полнометражный альбом "Blue Collar Revolver", собравший стомиллионную аудиторию на стриминговых сервисах. https://www.lansdownemusic.com







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